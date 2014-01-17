Украина за год сократила первичную переработку нефти на 20%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в 2013 году сократили объем первичной переработки нефти до 3,5 млн тонн, что на 19,9% меньше показателей 2012 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в декабре 2013 года составила 0,3 млн тонн, что на 16,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 16,7% больше по сравнению с декабрем 2012 года.

Производство бензина в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 40,6% - до 971 тыс. тонн. Производство бензина в декабре прошлого года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 5,9% - до 79,3 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива по итогам 2013 года составило 969 тыс. тонн, что на 29,3% меньше 2012 года. В декабре прошлого года производство дизтоплива увеличилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 76,2 тыс. тонн.

Как сообщал ранее УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год. В работе на данный момент находятся Кременчугский НПЗ, Одесский НПЗ и Шебелинский ГПЗ.