Украина и Словакия не изменили планов по реверсу газа – пресс-секретарь ЕС

Брюссель. Украина и Словакия не изменили намерений подписать соглашение о реверсивных поставках газа в Украину, несмотря на официальный отказ Киева от поставок газа из стран - членов ЕС после достижения соглашения с Россией о скидке цены на газ.

Об этом УНИАН сообщила Сабин Бергер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера.

"Соглашение о реверсивных поставках должно быть подписано исключительно между двумя операторами газопроводов - в Украине это "Укртрансгаз", а в Словакии - это компания "Eustream". Европейская комиссия действовала в этих переговорах в качестве посредника. Насколько мы понимаем, намерения обеих сторон подписать соглашение не изменились", - заявила госпожа Бергер.

Ранее на этой неделе словацкие масс-медиа сообщили, что Киев и Братислава все-таки планируют подписать Соглашение о реверсных поставках, несмотря на скидку России на газ для Украины на треть после декабрьских украинско-российских договоренностей в Москве.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил 15 января, что украинская сторона уже подписала соглашение о реверсивных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии и направила ее словацкой стороне.

Однако в пресс-службе компании Eustream, оператора газотранспортной системы Словакии, заявили, что контракта на поставки природного газа из Словакии, который, по словам Ставицкого, Украина подписала в начале года, не существует.

«Не существует договора/соглашения на поставки газа между Eustream и украинским партнером», - говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 января Ставицкий заявил, что Украина, получив на треть более дешевый российский газ с нового года, прекращает реверсивные поставки газа из Европы.

Раньше Украина получала газ в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

Напомним, что вопрос организации реверсивных поставок газа из Словакии, как одного из ключевых альтернативных маршрутов поставок топлива в Украину, активно обсуждался на протяжении всего 2013 года.