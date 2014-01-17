Украина в 2013 году снизила производство электроэнергии на 2%

Производство электроэнергии в Украине за 2013 год сократилось по сравнению с 2012 годом на 2,1% - до 193,8 млрд кВт/ч, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, производство электроэнергии в декабре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 12,5% - до 18,7 млрд кВт/ч.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии составляет около 43%, за 2013 год сократили производство электроэнергии по сравнению с 2012 годом на 7,7% - до 83,2 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции за 2013 год сократили генерацию на 1,3% - до 95 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции нарастили объем производства на 31,6% - до 14,4 млрд кВт/ч.

Относительно новое для страны направление в энергетике - ветровые и солнечные электростанции - за 2013 год увеличили выработку электроэнергии по сравнению с 2012 годом на 91,2% - до 1,2 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 2,2% - до 198 млрд кВт/ч.