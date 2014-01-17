«Укртрансгаз» возьмет у банка «Киевская Русь» кредит на 200 млн грн
Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, привлечет у банка «Киевская Русь» кредит в размере 200 млн грн на пополнение оборотных средств.
Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».
Согласно тендерной документации, кредитные средства привлекаются сроком на один год.
Конечный срок подписания договора - 15 февраля 2014 года.
Как ранее сообщал УНИАН, компания «Укртрансгаз» в ноябре 2013 года привлекла у «Альфа-Банка», «Всеукраинского банка развития» и «Дельта Банка» кредитные линии на общую сумму 650 млн грн и 24,9 млн долл.
Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.
«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.
100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».
«Укртрансгаз» за 9 месяцев 2013 года сократил чистую прибыль в 2 раза – до 200 млн грн.