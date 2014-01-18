Уровень радиации в техническом колодце на "Фукусиме" достиг рекорда

Рекордно высокий уровень содержания стронция-90 обнаружен оператором аварийной АЭС "Фукусима-1" компанией ТЕРСО в одном из технических колодцев со стороны моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

В пробах воды, взятых компанией из колодца в четверг, обнаружено содержание радионуклидов с бета-излучением на уровне 2,7 миллиона беккерелей на литр. Ранее этот показатель составлял 2,4 миллиона беккерелей на литр. В пробах, взятых 9 января, содержание радиоактивных веществ составило 2,2 миллиона беккерелей на литр. Таким образом, делает вывод агентство, присутствует тенденция к увеличению этого показателя.

Для того, чтобы загрязненная радиацией грунтовая вода не попала в море, ТЕРСО начала откачивать ее от береговой линии насосами. Как считают специалисты компании, увеличение содержания радионуклидов в техническом колодце связано с тем, что откачанная загрязненная вода выливается недалеко от колодца.