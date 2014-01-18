Предварительный проект завода СПГ на Сахалине представят в этом году

Предварительный проект завода по производству сжиженного природного газа, который планируют построить в Сахалинской области ExxonMobil и «Роснефть», будет представлен в этом году, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы главы региона.

«Данная информация была озвучена в ходе рабочей встречи губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина с президентом компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Джеймсом Тейлором», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Хорошавин попросил Тейлора проинформировать его о ходе совместной работы ExxonMobil и «Роснефти» по реализации проекта. Тот сообщил, что сейчас ведется предварительное проектирование, которое будет продолжено в этом году.

"Роснефть" и американская ExxonMobil заявляли о возможности строительства завода по производству СПГ в феврале 2013 года. Мощность первой очереди завода может составить 5 миллионов тонн в год, инвестиции - 15 миллиардов долларов. В июне «Роснефть» заключила соглашения об основных условиях купли-продажи СПГ, с 2019 года планируется ежегодно поставлять 1,25 миллиона тонн компании Marubeni, 2,75 миллиона тонн - Vitol, 1 миллион тонн - Sodeco.