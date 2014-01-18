Импорт российского газа в Украину с начала года сократился незначительно

Несмотря на снижение "Газпромом" цены на российский газ, импорт газа в Украину с начала 2014 года незначительно сократился. Также сократилось внутреннее потребление газа и его отбор из запасов в ПХГ. Тем временем транзит российского газа увеличился, пишет ZN.UA.

За две недели января 2014 года импорт и потребление газа в Украине снизились, составив 1 млрд куб. м и 2,6 млрд соответственно, тогда как транзит российского газа увеличился до 3 млрд куб. м. В целом ситуация в начале нынешнего года соответствует началу прошлого 2013-го года.

Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ZN.UA данные, полученные от источника в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Так, транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы и СНГ по состоянию на 13 января 2014 года составил 3,0 млрд куб. м газа. По сравнению с январем прошлого 2013 года он увеличился на 7,14% (200 млн куб. м), практически вернувшись на уровень предыдущего 2012 года, когда транзит из России составлял 3,3 млрд куб. м.

Поступление газа (транзит и импорт) в газотранспортную систему Украины с начала 2014 года составило 4,0 млрд куб. м.

Учитывая, что транзит составляет 3,0 млрд куб. м, таким образом, за две недели января в Украину импортировано 1,0 млрд куб м российского газа (как известно, поставки реверсного газа из Европы с начала года приостановлены и не осуществляются). В прошлом году импорт за аналогичный период составил 1,2 млрд куб. м, в позапрошлом – 1,0 млрд куб. м.

Примечательно, что в нынешнем январе в Украине внутреннее потребление и отбор газа из ПХГ немного ниже показателей предыдущих двух лет, в основном благодаря аномально теплой погоде.

В частности, потребление газа за две недели января-2014 составило 2,6 млрд куб м. В 2013 году за этот же период украинские потребители использовали 3,2 млрд куб. м газа, а в 2012-м – 2,8 млрд куб. м газа.

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) с начала года составил всего 1,0 млрд куб. м газа, что меньше, чем в предыдущих 2013-м году (1,4 млрд куб. м) и 2012-м (1,2 млрд кубов). Отбор в целом с начала сезона (с осени предыдущего года) составил 4,2 млрд куб. м газа против 6,6 млрд куб. м в 2013-м и 5,3 куб. м газа в 2012 году.

По данным "Укртрансгаза", опубликованным накануне, по состоянию на 12 января 2014 года в украинских ПХГ находилось 13,1 млрд. куб. м природного газа (на 5% или на 710 млн. куб. м меньше, чем в аналогичный период годом ранее).

Как известно, запасы в хранилищах формировались, в том числе, за счет импортного российского газа, цена которого для Украины в 2013 году была примерно на треть выше, чем с 1 января нынешнего 2014 года, после ее снижения "Газпромом" до $ 268,5 за тысячу кубометров.