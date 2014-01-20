Shell продает часть газовых активов в Австралии за 1,14 млрд долл.

Компания Royal Dutch Shell объявила о достижении соглашения о продаже части своего газового бизнеса в Западной Австралии компании Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company за 1,14 млрд долл., пишет ИТАР-ТАСС.

В рамках сделки Royal Dutch Shell продает 8% участия в проектах по добыче газа на месторождениях Wheatstone и Lago, а также 6,4% в комплексе по производству сжиженного газа. Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company - подразделение государственной нефтяной компании Кувейта - является партнером Royal Dutch Shell во всех этих трех проектах и сейчас увеличивает в них свое участие.

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