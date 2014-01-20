Нефтегазовая компания JKX запустила новую скважину в Полтавской области

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas с 15 января запустила в работу первую скважину на Елизаветовском месторождении, расположенном в 35 км к юго-востоку от Полтавы.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, компания добилась стабилизации суточной добычи газа на уровне около 200 тыс. куб. м (7,2 млн куб футов) и конденсата на уровне 0,5 куб. м в сутки (3 барреля).

"Запуск Елизаветовского месторождения был достигнут в срок и в рамках бюджета, а также отражает силу и глубину инженерного и управленческого потенциала нашей украинской дочерней компании «Полтавская газонефтяная компания». Мы с нетерпением ждем от компании реализации подобных проектов в ближайшем будущем", - говорится в сообщении компании со ссылкой на слова исполнительного директора JKX Пола Дэвиса.

Как ранее сообщал УНИАН, JKX Oil&Gas в третьем квартале 2013 года увеличила суточную добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 1,83 раза - до 1,9 млн куб. м.

В конце августа 2013 года JKX Oil&Gas успешно завершила последний этап многоступенчатого гидроразрыва пласта (ГРП) на скважине R-103 (Руденковское месторождение, Полтавская обл.).

JKX Oil&Gas в 2013 году вложила до 50 млн долл. в разведку и добычу углеводородов в Украине.

Компания JKX Oil&Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil&Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil&Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company (СП «Полтавская газонефтяная компания») разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.