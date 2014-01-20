Дешевый российский газ не освобождает Украину от модернизации ЖКХ – глава Минрегиона

Дешевый российский газ не лишает Украину стимулов к модернизации жилищно-коммунального хозяйства, снижению потребления газа и переходу на альтернативные источники энергии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

Министр пояснил, что коммунальная теплоэнергетика ежегодно использует более 10 млрд куб. м газа. При этом, на сегодняшний день государство покупает природный газ по цене 268 долл./тыс. куб. м, а предприятия теплоэнергетики закупают его у НАК «Нафтогаз» по цене 160 долл./тыс. куб. м. По данным Темника, эта разница обходится государству в 6 млрд грн ежегодно.

«Это большие убытки, которые стимулируют отрасль к существенной экономии. Государство заинтересовано, чтобы отечественная теплоэнергетика максимально уменьшила потребление природного газа. Над этим вопросом мы работаем давно, и в этом году также будем внедрять мероприятия по техническому переоснащению котельных и модернизации сетей, что позволяет сократить потребление газа предприятиями теплоэнергетики», - цитирует главу Минрегиона пресс-служба ведомства.

Министр также напомнил, что в 2013 году благодаря модернизации котельных, их переводу на альтернативные виды топлива, а также замене и капремонту теплосетей отечественные предприятия теплоэнергетики уже сократили потребление газа почти на 6% по сравнению с 2012 годом – до 10,1 млрд куб. м. По словам Темника, данная работа продолжится и в текущем году.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

По данным Минрегиона, снижение цены российского газа и, как следствие, уменьшение тарифов на тепло для бюджетных организаций, позволит Украине ежегодно экономить около 11 млрд грн бюджетных средств, часть из которых ведомство предлагает направить на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.