Комиссар ЕС надеется на заинтересованность Украины в реверсе газа из Словакии

Брюссель. Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер надеется на заинтересованность Украины в подписании соглашения о реверсных поставках газа из Словакии.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

“У нас были долгие переговоры Украины и Словакии. Были правовые и технические вопросы. Я думаю, что мы еще не на стадии подписания соглашения, но на будущей неделе будут еще одни переговоры делегаций. Конечно, в Украине в последнее время были беспорядки, но я все еще верю, что Украина будет иметь интерес ко встрече на будущей неделе и что мы приблизимся к подписанию соглашения”, - подчеркнул Оттингер.

“Мы хотим, чтобы европейские газовые сети были полностью загружены и были прибыльными, и реверсные поставки как раз являются частью этого - чтобы газ шел не только из России через Украину в Словакию. Понятное дело, что в Украине также существуют огромные хранилища для газа, и мы уже имели реверсные поставки из Венгрии в Украину и из Германии и Польши в Украину”, – отметил комиссар ЕС.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил 15 января, что украинская сторона уже подписала соглашение о реверсивных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии и направила ее словацкой стороне.

Однако в пресс-службе оператора газотранспортной системы Словакии компании Eustream заявили, что контракта на поставки природного газа из Словакии, который, по словам Ставицкого, Украина подписала в начале года, не существует.

«Не существует договора/соглашения на поставки газа между Eustream и украинским партнером», - говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 января Ставицкий заявил, что Украина, получив на треть более дешевый российский газ с нового года, прекращает реверсивные поставки газа из Европы.

Раньше Украина получала газ в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

Напомним, что вопрос организации реверсивных поставок газа из Словакии, как одного из ключевых альтернативных маршрутов поставок топлива в Украину, активно обсуждался на протяжении всего 2013 года.