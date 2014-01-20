Таран стал председателем Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению

17:49, 20 января 2014
Энергетика
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Виктор Янукович

Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Тарана председателем Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Еще одним указом Янукович освободил Сергея Данилюка от должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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