Таран стал председателем Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению
17:49, 20 января 2014Энергетика
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Виктор Янукович
Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Тарана председателем Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Еще одним указом Янукович освободил Сергея Данилюка от должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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