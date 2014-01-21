Цены на нефть упали на фоне негативной статистики из Китая

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику во вторник на фоне публикации статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов, передает "Прайм".

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.11 мск снизилась на 0,01% - до 106,34 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 0,51% и составила 93,89 доллара за баррель.

По сообщению Государственного статистического управления КНР, рост ВВП Китая в четвертом квартале замедлился до 7,7% с 7,8% в третьем квартале. Рост промпроизводства в стране в декабре замедлился до 9,7% с 10% в ноябре. Аналитики ожидали снижения показателя до 9,8%.

КНР является вторым крупнейшим в мире потребителем "черного золота" после США, и замедление темпов роста его экономики может сильно повлиять на нефтяной спрос.

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