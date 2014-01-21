Еврокомиссия проведет переговоры с Украиной по реверсу газа из Словакии

Еврокомиссия (ЕК) проведет переговоры с Украиной по реверсу газа из Словакии на следующей неделе. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, пишет ИТАР-ТАСС.

"У нас были долгие переговоры по этому поводу, обсуждались юридические и технические вопросы. Я думаю, мы еще не находимся на стадии, когда можно заключать соглашение. На следующей неделе будут дальнейшие переговоры. Конечно, в последнее время на Украине были огромные волнения. Но я надеюсь, что к встрече на следующей неделе все еще будет интерес, и мы продвинемся к заключению соглашения", - сказал Эттингер.

Как сообщал УНИАН, 15 января правительство Украины ждет реакцию Словакии по проекту соглашения о реверсных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии.

Киев уже более года добивается открытия словацкого маршрута для поставок из ЕС газа в страну для диверсификации импорта голубого топлива. Причиной этому послужила высокая стоимость газа, поставляемого по контракту с российским "Газпромом" (более $400 за 1 тыс. куб. м). Между тем на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии в Москве 17 декабря 2013 года было достигнуто решение о снижении цены российского топлива для "Нафтогаза Украины" до $268,5 за 1 тыс. куб. м с 1 января 2014 года.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий ранее заявлял, что Украина начнет получать не меньше 10 млрд куб. м газа из Словакии со второй половины 2014 года.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Ранее правительство высказывало идею заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд куб. м. На данный момент реверс газа осуществляется через Венгрию.

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