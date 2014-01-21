Долг «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» составляет 3,1 млрд грн

Долг компании «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ для производства тепловой энергии для нужд населения по состоянию на 1 января 2014 года составляет 3,1 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции 21 января в Киеве заявил исполнительный директор «Киевэнерго» Юрий Магера.

В свою очередь, по словам Магеры, задолженность Киевской городской государственной администрации (КГГА) по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» на 1 января составляет порядка 2 млрд грн.

Как известно, КГГА в свою очередь получает данные средства в виде субвенции из государственного бюджета для погашения разницы в тарифах на тепловую энергию.

«В нашей себестоимости производства тепловой энергии 80% - это газовая составляющая. Тот тариф, который сейчас у нас есть, не покрывает даже топливную составляющую», - сказал исполнительный директор «Киевэнерго».

Также Магера добавил, что задолженность бюджетных организаций разного уровня перед «Киевэнерго» составляет 570 млн грн, а задолженность жилищно-эксплуатационных организаций - порядка 1,1 млрд грн.

«Относительно электроэнергии имеется такая же тенденция. Основной должник это «Киевводоканал», порядка 240 млн грн», - отметил Магера.

Как ранее сообщал УНИАН, сумма некомпенсированной разницы в тарифах «Киевэнерго» на тепловую энергию по состоянию на 1 ноября 2013 составляла 1,819 млрд грн и увеличилась с начала года в 5,4 раза.

Задолженность учреждений, финансируемых из государственного бюджета, за тепловую энергию в октябре 2013 достигла 36 млн грн. Задолженность учреждений, финансируемых из местного бюджета, достигла 402,9 млн грн.

В октябре 2013 года Верховная Рада разрешила использование векселей для погашения задолженности за тепло и воду.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).