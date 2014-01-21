Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило свой прогноз мирового спроса на нефть в 2014 году до 92,5 млн баррелей в сутки против прежнего прогноза в 92,1 млн баррелей. Об этом говорится в распространенном ежемесячном докладе международной организации, сообщает ИТАР-ТАСС.

Уровень потребления нефти в 2014 году, по мнению экспертов, станет "рекордным" для последних лет. В декабре МЭА также повышало свой прогноз по мировому спросу на нефть.

По мнению экспертов агентства, возможный рост потребления нефти в мире связан с достаточно высокой вероятностью увеличения темпов экономического развития ведущих стран мира.