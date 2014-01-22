Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов дистиллятов в США

Мировые цены на нефть демонстрируют в основном позитивную динамику в среду на фоне ожиданий сокращения запасов дистиллятов в США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,16% - до 106,90 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI не изменилась и составила 94,99 доллара за баррель.

Аналитики Bloomberg полагают, что запасы дистиллятов в том числе дизельного топлива и мазута сократились за неделю, завершившуюся 17 января, на 0,5 миллиона баррелей. Еженедельные данные по запасам Минэнерго США опубликует в четверг 23 января.

Поддержку нефтяным котировкам оказал новый прогноз по потреблению "черного золота" от Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты МЭА полагают, что рост мирового спроса на нефть в 2014 году ускорится до 1,3 миллиона баррелей в день с 1,2 миллиона баррелей в 2012 году, спрос по итогам текущего года может составить 92,5 миллиона баррелей в сутки.

"Спрос в США, похоже, растет. Доклад МЭА помог ценам на нефть", - говорит аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс, которого цитирует агентство Bloomberg.

