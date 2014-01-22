«Газпром» и CNPC подготовят контракт на поставку газа к маю

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) договорились подготовить контракт на поставку газа в Китай к маю этого года, говорится в сообщении российской газовой компании, пишет Газета.ru.

Это решение принято по итогам встречи председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и главы совета директоров CNPC Чжоу Цзипина в Пекине. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с поставками российского природного газа на китайский рынок по восточному маршруту.

«Обе стороны заинтересованы в успешном завершении переговоров и нацелены на скорейшее подписание контракта. Было отмечено, что переговоры ведутся точно по графику и контракт вступит в силу в соответствии с утвержденными ранее основными условиями до конца 2014 года», — поясняется в сообщении.