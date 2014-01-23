"Газпром " отчитался по прибыли за 9 месяцев

Чистая прибыль ОАО "Газпром", относящаяся к акционерам холдинга, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-сентябре 2013 года выросла на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 858,773 миллиарда рублей, следует из отчета российского газового холдинга, сообщает Прайм.

Выручка "Газпрома" за девять месяцев составила 3,772 триллиона рублей, что на 13% выше показателя за январь-сентябрь 2012 года. Прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали ее в размере 834,481 миллиарда рублей, выручка почти совпала с прогнозом в 3,77 триллиона рублей.

Чистая сумма долга за девять месяцев увеличилась на 8% - до 1,157 триллиона рублей на 30 сентября 2013 года. Причины увеличения значения данного показателя связаны с привлечением новых долгосрочных и краткосрочных займов, ростом курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю, что было компенсировано увеличением денежных средств и их эквивалентов.

Ретроактивный пересмотр цены на газ отражен в отчетности как увеличение выручки на 73,43 миллиарда рублей за девять месяцев в связи с уменьшением ранее начисленного обязательства.

Читайте такжеГазпром не оправдал ожиданий рынка акцийЧистая прибыль "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-сентябре снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 466,636 миллиарда рублей, выручка выросла на 7% - до 2,817 триллиона рублей.

В 2012 году чистая прибыль холдинга по РСБУ уменьшилась на 37% - до 556,34 миллиарда рублей. Прибыль по МСФО в 2012 году сократилась на 10% - до 1,182 триллиона рублей.