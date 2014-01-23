Три малоизвестные компании получили лицензии на поставку 104 млн кубов газа в год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала трем малоизвестным частным компаниям лицензии на поставки природного газа общим объемом 104 млн кубометров в год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения комиссия приняла на открытом заседании 23 января.

Согласно принятым комиссией решениям, компания «Газкоминвест» получила лицензию на поставку газа в объеме 100 млн куб. м в год, компания «Инпромсервис» - 3 млн куб. м в год, и компания «Стиролоптфармторг» - 1 млн куб. м в год.

Все лицензии на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу выданы компаниям сроком на 5 лет.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2013 года НКРЭ также выдала двум малоизвестным компаниям - «Инвестсервис» и «Укрзакордонгеология» - лицензии на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу общим объемом 300 млн кубометров в год.

В конце ноября НКРЭ выдала двум малоизвестным компаниям «Дэнеро трейд» и «Укрэнерго-трейд» лицензии на поставку природного газа промышленным предприятиям Украины по нерегулируемому тарифу общим объемом 900 млн кубометров в год.

Украина в январе-ноябре 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,7% - до 43,65 млрд кубометров.

Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.