Глава правления «Укртрансгаза» уволился по собственному желанию

Глава правления компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, Сергей Винокуров, возглавлявший компанию последние 4 года, уволился по собственному желанию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, исполняющим обязанности председателя правления компании назначен Сергей Зубов, ранее занимавший пост заместителя главы «Укртрансгаза».

Как отмечается в сообщении компании, Винокуров покинул пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Справка УНИАН. Сергей Зубов до прихода в «Укртрансгаз» занимал руководящие должности в компании «Киевгаз», госкомпании «Газ Украины» (дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины»), компании «Укрнафта» и на других государственных предприятиях энергетического комплекса Украины. Закончил Краматорский индустриальный институт.

Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».