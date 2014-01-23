Цена на газ для предприятий ГМК снижена на 9,5%

С 1 января 2014 года цена на природный газ для предприятий горно-металлургического комплекса Украины снижена на 9,5% по сравнению с 2013 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. генерального директора объединения металлургических заводов «Металлургпром» Александр Зражевский.

Он уточнил, что стоимость природного газа с 1 января составляет чуть больше 3,462 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, в то время как на 31 декабря 2013 г. она составляла около 3,824 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Зражевский отметил, что цена на природный газ не изменится в течение 1-го квартала 2014 г.

Как сообщал УНИАН, в 2013 г. металлурги потребили 3,1 млрд куб. м природного газа (на 820 млн куб. м или 21% меньше, чем в 2012 году).

Читайте такжеДешевый российский газ не освобождает Украину от модернизации ЖКХ – глава Минрегиона