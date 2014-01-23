Черноморский банк торговли и развития предоставил ДТЭК кредит на 30 млн долл.

Черноморский банк торговли и развития предоставил крупнейшему в Украине энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова кредит на 30 млн долл., говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, кредит предоставляется энергохолдингу сроком на 7 лет.

Также в сообщении банка отмечается, что целью привлечения кредитных средств для ДТЭК является финансирование модернизации региональных электрических сетей компании.

Кредитное соглашение было подписано 16 декабря 2013 года.

Справка УНИАН. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) учрежден 11 государствами: Албанией (с долей 2%), Арменией (1%), Азербайджаном (5%), Болгарией (13,5%), Грецией (16,5%), Грузией (0,5%), Молдовой (1%), Россией (16,5%), Румынией (14%), Турцией (16,5%) и Украиной (13,5%). Главный офис банка расположен в городе Салоники (Греция).

ЧБТР создан для поддержки экономического развития и региональной кооперации путем предоставления кредитов, кредитных линий, вложений в капитал и гарантирования проектов в государственном и частном секторе стран-участниц.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Основной продукцией ДТЭК является электроэнергия. В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

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