Украина расширит сотрудничество с компанией Shell - Азаров

Украина намерена расширить сотрудничество с одной из крупнейших в мире нефтегазодобывающих компаний Shell и на другие сферы, кроме добычи сланцевого газа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в Давосе во время встречи с руководством компании Royal Dutch Shell, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Мы не отказываемся от разработки сланцевого газа. Сотрудничество с Shell будет расширено и на другие сферы», - сказал Азаров.

В свою очередь председатель правления Royal Dutch Shell Йорма Оллила отметил, что компания настроена на долгосрочное сотрудничество с Украиной.

«У нас долгосрочные интересы в Украине. Мы настроены на реализацию масштабных проектов», - сказал он и отметил, что компания Shell гордится сотрудничеством с Украиной.

Как сообщал УНИАН, международная компания Shell занимается в Украине реализацией проектов по добыче сланцевого газа.

Shell ведет разработку Юзовской площади (Донецкая и Харьковская обл.).

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