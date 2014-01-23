«Газпром» насчитал Украине 2,7 млрд долга за газ. Срок оплаты - 25 января

Долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 миллиарда долларов, срок погашения - 25 января.

Об этом сообщает агентство РИА-Новости со ссылкой на слова замначальника департамента внешнеэкономической деятельности компании "Газпром" Виктора Валова в ходе конференции в четверг.

"За поставки они должны 2,7 миллиарда долларов, срок оплаты - 25 января. Возможно, Украина попросит перенести погашение на более поздний срок", - цитирует российское агентство слова Валова.

В то же время агентство отмечает, что Украина уже начала погашение, но при этом не исключил пролонгацию сроков. Также Валов сообщил, что "Газпром" ожидает от Украины в 2014 году закупки 35-40 миллиардов кубометров российского газа.

Напомним, Украина в 2013 году сократила импорт российского газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м.

В тоже время, как заявлял ранее вице-премьер-министра Юрий Бойко, Украина в переговорах с Российской Федерацией не согласилась на увеличение объемов закупки газа в ответ на снижение цены газа до 268,5 долларов за тысячу кубометров.

По прогнозам чиновников, потребности Украины в 2014 году в импортном топливе составят не более 30-33 млрд кубометров.

Кроме этого, "Газпром" в текущем году не планирует поставлять газ холдингу Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. "В текущем году поставки для Ostchem не рассматриваются", - цитирует агентство слова Валова.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долг "Нафтогаза Украины" за поставки газа в августе, октябре и ноябре составляет 2,02 миллиарда долларов. Ранее глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин заявил, что холдинг договорился с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре.

17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

Напомним, что согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе, а среднегодовая цена за 2013 год – около 400 долл. за тыс. кубометров.

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