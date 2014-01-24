Нефть дорожает на снижении запасов дистиллятов в США

Мировые цены на нефть демонстрируют позитивную динамику в пятницу на фоне публикации статистики из США, говорящей о снижении запасов дистиллятов в стране, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,14% - до 107,73 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI возросла на 0,85% и составила 97,55 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 января, увеличились на 1 миллион баррелей, или на 0,3% - до 351,2 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы нефти вырастут лишь на 588 тысяч баррелей. При этом общие запасы бензина увеличились на 0,9%, и составили 235,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,6% - до 120,7 миллиона баррелей.

Эксперты отмечают, что на уменьшение запасов некоторых видов топлива могли повлиять погодные условия. "Значительное снижение запасов дистиллятов свидетельствует о том, что погода сильно повлияла на производство и спрос на топливо", - полагает старший рыночный аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн, которого цитирует агентство Bloomberg.

Аналитики Bloomberg полагают, что в краткосрочной перспективе цена на нефть марки WTI может вырасти, в случае публикации данных из США на следующей неделе, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране могут увеличиться.