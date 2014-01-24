В Украине стартует «Муниципальная энергетическая реформа»

В Украине стартует реализация проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Муниципальная энергетическая реформа» общей стоимостью 14,5 млн долл.

Об этом со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула сообщает его пресс-служба.

«В Украине стартует начало отбора городов к участию в проекте «Муниципальная энергетическая реформа» Агентства США по международному развитию. В его рамках ведущие международные эксперты будут оказывать городам профессиональную помощь в разработке конкретных планов действий по энергосбережению и привлечению для их реализации финансов у международных финансовых организаций», - цитирует Вилкула пресс-служба.

Сообщается, что данный проект рассчитан на 4 года. Для участия в проекте до 7 февраля текущего года принимаются заявки от городов – потенциальных участников, из которых будет отобрано 15 (города с населением от 100 тыс. до 1 млн). Цель проекта – повышение энергетической безопасности Украины, повышение энергоэффективности, в частности, внедрение энергосберегающих технологий, сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу и привлечение в отрасль частных инвестиций.

Читайте такжеКиевсовет разрешил взять два кредита на проекты по энергосбережениюПредполагается, что для этого будет разработанный план действий по энергосбережению для каждого города-участника проекта на основе энергоаудита – детальном анализе ситуации относительно использования энергоресурсов. При этом эксперты будут разрабатывать методики мониторинга и проверки экономии энергии, сокращения выбросов парниковых газов и их экономическую эффективность для тех мер, которые будут осуществляться в городах. В частности, планы действий по каждому городу могут включать мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, уменьшению потерь тепла, в том числе на объектах социальной сферы и жилых домов, модернизации тепловых систем, замене труб, установлению счетчиков тепла, и другое.

Также сообщается, что исполнителем проекта USAID определило компанию International Resources Group (IRG).

Как сообщал УНИАН, в конце 2013 года Вилкул заявлял, что правительство ведет переговоры с пятью международными финансовыми институциями о привлечении 10 млрд грн для реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По его данным, на сегодняшний день совместно с международными финансовыми организациями реализуются проекты в сфере ЖКХ в 21 городе Украины на общую сумму 3 млрд грн.