Украина рассчитывает на взаимопонимание с Россией по газовому долгу - Бойко

Украина рассчитывает найти взаимопонимание с Россией по газовому долгу за 2013 год в размере 2,7 млрд долл., который «Газпром» требует вернуть к 25 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко журналистам.

«Мы рассматриваем разные варианты. Есть понимание, что в рамках стратегического партнерства с Российской Федерацией мы найдем вариант, который будет приемлем для обеих сторон», -сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 23 января начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Газпром" Виктор Валов заявил, что долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 миллиарда долларов, срок погашения - 25 января.

В начале декабря 2013 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долг "Нафтогаза Украины" за поставки газа в августе, октябре и ноябре составляет 2,02 миллиарда долларов. Ранее глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин заявил, что холдинг договорился с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре.

Читайте такжеЕС продолжает готовить официальную жалобу на Газпром17 декабря 2013 года во время двусторонней встречи Президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.