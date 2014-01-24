Украина планирует в 2014 году импортировать максимум 35 млрд куб. м газа

16:35, 24 января 2014
Энергетика
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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий

Украина планирует в 2014 году импортировать максимум 35 млрд кубометров газа, несмотря на то, что российская сторона уже потребовала увеличения закупки газа до 40 млрд кубометров в текущем году. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий. 

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«Что касается вопроса закупки газа в этом году, то это будет составлять 33-35 млрд кубометров», – сказал министр. По его словам, такое расхождение в объемах закупки объясняется температурными максимумами и минимумами в отопительный период. 

«Мы выходим пока что из расчета максимальной закупки», - сказал Ставицкий.

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