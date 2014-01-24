Украина до конца января решит вопрос с оплатой долга "Газпрому" - Ставицкий

Украина планирует до конца января решить вопрос с оплатой долга перед российским газовым монополистом «Газпромом» в объеме 2,7 млрд долл., и у сторон есть понимание решения вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в пятницу министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Этот вопрос будет решен до конца месяца. Есть способы, как его решить», - сказал министр.

Читайте такжеУкраина планирует в 2014 году импортировать максимум 35 млрд куб. м газаПри этом он заверил, что все расчеты будут проведены своевременно. «Вы знаете, что мы перенесли расчеты на март 2014 года. Мы своевременно рассчитаемся с нашими партнерами», - сказал Ставицкий.

В то же время, министр отметил, что погашение долга перед "Газпромом" будет осуществляться за счет собственных средств НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что Украина рассчитывает найти взаимопонимание с Россией по газовому долгу, и в рамках стратегического партнерства с Российской Федерацией Украина найдет вариант, который будет приемлем для обеих сторон.

Как сообщал УНИАН, 23 января начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Газпром" Виктор Валов заявил, что долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 миллиарда долларов, срок погашения - 25 января.

В начале декабря 2013 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долг "Нафтогаза Украины" за поставки газа в августе, октябре и ноябре 2013 года составляет 2,02 миллиарда долларов. Ранее глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин заявлял, что холдинг договорился с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре.

17 декабря 2013 года во время двусторонней встречи Президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году). До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.