Беларусь повышает тарифы на транспортировку нефти

Минск. Республика Беларусь с 1 февраля 2014 года повышает на 8,9% тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, за пределы страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Беларуси, соответствующее решение утверждено постановлением Минэкономики от 20 января 2014 года.

Так, согласно документу, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на транзит по направлению Унеча (Высокое) - Адамова Застава составит 214,09 российского рубля за тонну нефти; Унеча (Высокое) - Броды – 91,96 российского рубля; Невель (Великие Луки) - Полоцк-Высокое - 26,68 российского рубля (тариф на услуги по приему и транспортировке нефти для дальнейшего замещения по направлениям - Германия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Украина).

Справка УНИАН. Предыдущий раз тарифы на услуги по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов открытых акционерных обществ «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» по территории республики были увеличены 1 февраля 2013 года.