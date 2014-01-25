АЭС Украины переведены на спецрежим охраны

Здание Министерства энергетики и угольной промышленности, которое сегодня около полудня было захвачено, по информации СМИ, активистами Гражданского движения «Спильна справа», освобождено и все атомные электростанции Украины переведены на специальный режим охраны.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, который лично проводил переговоры с актвистами.

«Мне удалось убедить людей выйти из помещения. Здание освободили», - сказал Ставицкий.

Ставицкий также не исключил вероятности захвата других зданий министерства, ведь «это же террористы, по другому я их и не называю».

Он также отметил, что усилена охрана атомных электростанций в Украине. «У нас страна с полным циклом энергообеспечения по мировым стандартам. У нас 15 атомных блоков (на АЭС – УНИАН) – это більше, чем 250 бомб, сброшенных на Хиросиму. Задумайтесь над этим. Сейчас атомные станции переведены уже не на усиленный, а на специальный режим охраны», - сказал Ставицкий.

При этом он не уточнил особенностей этого режима охраны, сославшись на то, что это секретная информация.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, активисты Майдана вошли в Министерство энергетики и угольной промышленности, расположенное на углу улицы Прорезной и Крещатика. Активисты заняли 5 этажей здания и подвальное помещение.

Позже координатор организации «Национальная гвардия общего дела» Александр Данилюк заявил, что Активисты Майдана, ранее захватившие Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, покинули здание. По его словам, захват здания произвели именно активисты координируемой им организации.

Данилюк уточнил, что внешнее блокирование будет продолжаться, а в здание будут пускать только тех сотрудников министерства, которые задействованы непосредственно в обслуживании жизнедеятельности страны.