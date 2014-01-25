На шахте в Донецкой области произошла авария: один горняк погиб

На шахте «Ждановская» в Донецкой области произошла авария: один горняк погиб, четверо – пострадали.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, 24 января в 13.32 на шахте «Ждановская» в забое восьмого восточного конвейерного штрека произошел внезапный выброс, которым было захвачено пять горняков.

Через два часа после выброса четверых пострадавших вывели с аварийного участка, им горноспасателями была предоставлена первичная медицинская помощь. Троих пострадавших проходчиков 1983, 1986 и 1967 годов рождения направили в реанимационное отделение Донецкого областного территориального медицинского объединения. Четвертый пострадавший - электрослесарь подземный, 1971 года рождения, состояние которого было удовлетворительным, от госпитализации он отказался.

По информации департамента развития базовых отраслей промышленности облгосадминистрации, на шахте было проведено разгазирование аварийной выработки. В настоящее время на аварийном участке, где работает одно отделение горноспасателей, осуществляется контроль рудничного воздуха.

В целом шахта работает, ведется добыча угля, и остановлен только аварийный участок.

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