Нефть торгуется разнонаправленно из-за холодов в США и экономики Китая

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник на фоне холодной погоды в США и на опасениях относительно замедления экономики Китая, сообщает Прайм.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.55 мск снизилась на 0,27% - до 107,59 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI возросла на 0,07% и составила 96,71 доллара за баррель.

Читайте такжеПромышленное производство в Китае за год выросло на 9,7%Холодная погода в США увеличила спрос на топливо, что поддерживает стоимость нефти марки WTI, отмечают аналитики.

В то же время, они указывают, что нефть марки Brent дешевеет на фоне опасений инвесторов относительно замедления темпов роста экономики Китая.