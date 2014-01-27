В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 184 населенных пункта

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 184 населенных пункта. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточены 79 населенных пунктов, в Николаевской - 56, в Херсонской - 33, в Крыму - 15. Читайте такжеВ Украине непогода обесточила 369 населенных пунктовК восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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