В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 184 населенных пункта
08:53, 27 января 2014Энергетика
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К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Люди на заснеженной дороге во время снегопада
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 184 населенных пункта.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточены 79 населенных пунктов, в Николаевской - 56, в Херсонской - 33, в Крыму - 15.
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