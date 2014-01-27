Украина в 2013 году импортировала газа на 12 млрд долл.

Украина в 2013 году импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 12,012 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, импорт природного газа из России в 2013 году в денежном выражении составил 11,021 млрд долл. - 92% от общего объема поставок. Из Германии за отчетный период газа было импортировано на 0,344 млрд долл., из Австрии – на 0,214 млрд долл., из других стран – на 0,433 млрд долл.

Согласно сообщению, импорт природного газа в денежном выражении в декабре 2013 года составил 1,148 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным национального оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз», Украина в 2013 году сократила импорт российского газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м.

По словам министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого, Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

Также министр заявил, что на данном этапе Украина намерена импортировать природный газ лишь из Российской Федерации и не осуществлять импорт в реверсном режиме из Европы, поскольку цена российского газа ниже. С 1 января 2014 года Украина прекратила закупки природного газа на европейских рынках.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Согласно данным Миндоходов, Украина в 2012 году импортировала газа на 13,187 млрд долл, при этом 98,6% импортировалось из России.