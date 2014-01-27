Украина за год увеличила выручку от экспорта электроэнергии почти до 600 млн долл.

Украина в 2013 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии в страны Европейского Союза, Молдову и Беларусь на 0,94% по сравнению с 2012 годом - до 580,1 млн долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в Беларусь по итогам 2013 года в денежном выражении составил 191,7 млн долл., в Венгрию – 237,2 млн долл., в Молдову – 100,1 млн долл., в другие страны - 51,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина за 11 месяцев 2013 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,9% - до 9,116 млрд кВт/ч.

Читайте такжеУкраина в 2013 году снизила производство электроэнергии на 2%Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, планировал в 2013 году увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь, по сравнению с 2012 годом, на 3,1% - до 10 млрд кВт/ч.

Украина в 2012 году экспортировала электроэнергии в страны Европейского Союза, Молдову и Беларусь на 574,8 млн долл.

Украина по итогам 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей Национальной энергетической компании «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.