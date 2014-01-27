Украина перенесла на февраль подписание соглашения с ExxonMobil

Украина перенесла на февраль подписание соглашения с консорциумом компаний во главе с ExxonMobil по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий в понедельник, 27 января, на брифинге в Кабинете министров.

Ранее такое соглашение планировали подписать в январе 2014 года.

«В феврале мы подпишем, президент ExxonMobil был на прошлой неделе в Киеве», - сказал Ставицкий. При этом он не уточнил новую дату возможного подписания соглашения.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина". В конце января 2013 года Ставицкий заявлял, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

В ноябре 2013 года в Минэнергоугля заявляли, что подписание соглашения станет еще одним шагом на пути энергетической независимости Украины и добычи углеводородов в границах государства.

В декабре 2013 года Минэнергоугля заявляло, что подписание соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией ExxonMobil по проекту добычи газа на Скифской площади шельфа Черного моря планируется на январь 2014 года, хотя должно было быть подписано в ноябре 2013 года.

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