Импорт нефтепродуктов в Украину из Беларуси сократился на 40%

Украина в 2013 году сократила импорт нефтепродуктов из Беларуси, которая является главным поставщиком топлива в Украину, по сравнению с 2012 годом на 40%, в денежном выражении импорт составил 2,272 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом, как свидетельствует статистика министерства, структура импорта нефтепродуктов за прошлый год не изменилась по сравнению с 2012 годом. Основными поставщиками топлива остались Беларусь, Россия и Литва.

Импорт нефтепродуктов из России в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 14% - до 1,859 млрд долл. Импорт топлива из Литвы увеличился на 7,6% - до 0,769 млрд долл. Общий импорт нефтепродуктов из других стран в 2013 году сократился незначительно, до 1,517 млрд долл.

В целом, импорт нефтепродуктов в Украину в денежном выражении за 2013 год сократился на 15,6% - до 6,418 млрд долл. с 7,607 млрд долл. При этом потребление нефтепродуктов в стране в 2013 году сократилось всего на 3% по сравнению с 2012 годом.

Согласно расчётам УНИАН, дефицит нефтепродуктов в Украине за 2013 год по обновленным данным составил порядка 1,2 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, нефтеперерабатывающие заводы Украины в 2013 году сократили объем первичной переработки нефти до 3,5 млн тонн, что на 19,9% меньше показателей 2012 года.

Производство бензина в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 40,6% - до 971 тыс. тонн.

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