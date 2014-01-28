Мировые цены на нефть демонстрируют позитивную динамику во вторник на фоне коррекции в ожидании данных по запасам сырья в США, сообщает Прайм.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.20 мск выросла на 0,18% - до 106,88 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,11% и составила 95,83 доллара за баррель.

"Восстановление цен на нефть - это реакция на резкое снижение цен накануне", - заявил агентству Рейтер гендиректор Barratt’s Bulletin в Сиднее Джонатан Барратт.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефтьВ то же время, участники рынка ожидают публикации еженедельной статистики по динамике запасов от Американского института нефти (API). Аналитики полагают, что запасы бензина за прошедшую неделю увеличились на 1,7 миллиона баррелей, а дистиллятов - сократились на 2,5 миллиона баррелей.