Ангола выставила на продажу месторождения с запасами нефти 7 млрд баррелей

Ангола выставила на продажу право на разработку и добычу на 10 континентальных месторождениях. Госкомпания Sonangol сообщила, что запасы нефти в них оцениваются в 7 млрд баррелей из расчета 700 млн баррелей на каждый блок. Руководитель подразделения компании по разработке месторождений Северино Кардозо уточнил, что эти цифры могут уточниться после дополнительной разведки. Месторождения останутся в собственности Sonangol, пишут "Ведомости" со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Речь идет о семи участках в бассейне реки Кванза и трех у реки Конго. Их разработка должна начаться в 2015 г. Презентации проектов пройдут в столице страны — Луанде, а также в Лондоне и Хьюстоне. В Sonangol отмечают, что месторождениями уже заинтересовались несколько иностранных компаний.

Ангола имеет доказанные запасы в 12,6 млрд баррелей и является вторым крупнейшим производителем нефти в Африке после Нигерии. В день страна производит около 1,7 млн баррелей практически полностью на шельфовых месторождениях. По оценкам Всемирного банка, нефть составляет 96% ангольского экспорта, ее доля в ВВП страны достигает 46%. В минувшем году экономический рост в стране составил 5,6%. В этом году Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Анголы на 6,3%.