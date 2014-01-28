Парламент освободил от НДС ввоз в Украину природного газа

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа (№4039).

Как передает корреспондент УНИАН, голосование за этот законопроект проходило в пакете и без обсуждения. За это решение проголосовали 257 народных депутатов из 406, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом народного депутата от Партии регионов Сергея Кацубы статья 197 ("Операции, освобожденные от налогообложения") Налогового кодекса Украины дополняется пунктом 197.22, согласно которому освобождаются от налогообложения операции по ввоза на таможенную территорию Украины природного газа по коду согласно УКТ ВЭД 2711 21 00 00.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разрабатывался с целью обеспечения необходимых условий для осуществления Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» своевременных расчетов как с поставщиками импортируемого природного газа, так и с государственным бюджетом, а также для бесперебойного обеспечения предприятий теплоэнергетики, населения и бюджетных организаций природным газом без отвлечения оборотных средств компании, необходимых в том числе для создания запасов природного газа на отопительный период и обеспечения постоянной работы предприятий топливно-энергетического комплекса в этот период.