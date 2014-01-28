«Черноморнефтегаз» увеличил за год добычу газа на 41%

Крупный украинский добытчик газа «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) по итогам 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,651 млрд куб. м природного газа, что на 40,6%, или 476 млн куб. м, больше, чем за 2012 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в 2013 году среднесуточная добыча углеводородов достигла 4,9 млн кубометров. В декабре суточная добыча природного газа на месторождениях Черного и Азовского морей составила 5,7 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, Украина ставит перед собой цель стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

27 ноября 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции (СПР) с итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) по добыче углеводородов на шельфе Черного моря.

«Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.