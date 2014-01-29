Статистика из США поддерживает рост цен на нефть

Мировые цены на нефть демонстрируют позитивную динамику в среду на фоне публикации статистики по доверию инвесторов и заказам на товары длительного пользования в США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,07% - до 107,49 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 1,64% и составила 97,29 доллара за баррель.

Индекс потребительского доверия к американской экономике в январе вырос до 80,7 пункта с 78,1 пункта в декабре. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения показателя на уровне 78,1 пункта.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в декабре сократился на 4,3% по сравнению с ноябрем. Аналитики ждали увеличения на 1,8%.

"Нефть дорожает на восстановлении интереса к акциям и слабых данных по заказам на товары длительного пользования. Статистика уменьшает вероятность агрессивного сокращения стимулирования Федрезервом", - отмечает партнер Again Capital Джон Килдафф, комментарий которого приводит агентство Bloomberg.

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В то же время, статистика от Американского института нефти (API) несколько сдерживает рост цен на нефть. По его данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуся 24 января, выросли почти на 4,8 миллиона баррелей, в то время как аналитики, опрошенные агентством Platts, прогнозировали рост на 2,1 миллион баррелей. Запасы бензина выросли на 363 тысячи баррелей, а дистиллятов - снизились на 1,8 миллиона баррелей. Официальную оценку запасов Минэнерго США опубликует во второй половине дня.

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