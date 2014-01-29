Shell продаст часть своей доли в бразильском активе за 1 млрд долл.

Англо-голландский концерн Royal Dutch Shell планирует продать катарской компании Qatar Petroleum International 23-процентную долю в своем бразильском проекте за 1 млрд долларов в рамках распродажи активов. Об этом говорится в сообщении компании, передает ИТАР-ТАСС.

После совершения сделки у Shell останется доля в 50% в проекте по добыче нефти на глубоководном месторождении Parque das Conchas (ВС-10) у берегов Бразилии.

Добыча на этом участке началась в 2009 году. Сейчас в сутки на нем добывается примерно 50 тысяч баррелей углеводородов в нефтяном эквиваленте. В октябре 2014 года планируется запустить вторую очередь проекта, которая дополнительно даст 35 тысяч баррелей углеводородов в нефтяном эквиваленте в сутки.

Как сообщалось ранее, Shell в январе продала долю в газовом проекте в Австралии за 1,14 млрд долларов.

Royal Dutch Shell распродает часть активов для того, чтобы укрепить свое финансовое положение.

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