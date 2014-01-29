Медведев: Украина не приступила к погашению долга за газ

Украина не приступила к погашению долга в размере 2,7 млрд долл. за поставленный ей в прошлом году российский газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании с членами российского правительства под председательством президента РФ Владимира Путина.

«Мы исходили из того, что все эти положительные моменты (предоставление кредита и скидок на газ – УНИАН) в конченом счете будут служить основанием для погашения задолженности, в том числе за газ. Она (задолженность – УНИАН) накоплена огромная. Они не платили практически полгода, они заплатили только за сентябрь в прошлом году, она (задолженность) – порядка 2 млрд 700 млн долл. была на конец года», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что руководство Украины несколько раз обращалось с просьбой отстрочить проведение этих платежей и это делалось по его прямому указанию.

«К сожалению, несмотря на отсрочки, Украина и в этом году не приступила к погашению задолженности. Более того, снова просит отсрочку по исторической задолженности и оплате текущих платежей», - сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что Украина не может платить даже по сниженным ценам.

«Это существенным образом меняет ситуацию и должно быть принято во внимание при выстраивании отношений с новым правительством», — сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, 24 января министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил журналистам, что Украина планирует до конца января решить вопрос с оплатой долга перед «Газпромом» в объеме 2,7 млрд долл. и что у сторон есть понимание решения вопроса. При этом он заверил, что все расчеты будут проведены своевременно.

«Вы знаете, что мы перенесли расчеты на март 2014 года. Мы своевременно рассчитаемся с нашими партнерами», - сказал Ставицкий.

В то же время министр отметил, что погашение долга будет осуществляться за счет собственных средств "Нафтогаза Украины".

Ранее, 23 января, начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Газпром" Виктор Валов заявил, что долг Украины за прошлогодние поставки российского газа составляет 2,7 млрд долл., срок погашения - 25 января.

В начале декабря 2013 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долг "Нафтогаза Украины" за поставки газа в августе, октябре и ноябре 2013 года составляет 2,02 млрд долл. Ранее глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин заявлял, что холдинг договорился с «Газпромом» о переносе на весну 2014 года платежей за поставки газа в октябре-декабре.

17 декабря 2013 года во время двусторонней встречи Президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году). До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.