BP начала добычу нефти на азербайджанском шельфе Каспийского моря
16:50, 29 января 2014Энергетика
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Азербайджанская международная операционная компания (AIOC) начала добычу нефти на шельфе Каспийского моря.
BP начала добычу нефти на азербайджанском шельфе Каспийского моря / Wikipedia
Азербайджанская международная операционная компания (AIOC), которая находится под управлением британской BP, начала добычу нефти на шельфе Каспийского моря, передает «Газета.Ru».
Добыча началась 28 января на платформе «Западный Чираг», которая входит в проект «Азери — Чираг — Гюнешли». Нефть будет поставляться на Сангачальский терминал через нефтепровод для дальнейшего экспорта. Добыча на платформе ожидается в объеме 183 тыс. баррелей в сутки.
Акционерами проекта являются BP, азербайджанская национальная ГНКАР, американская Chevron, японская INPEX, норвежская Statoil, американская ExxonMobil, турецкая TPAO, японская ITOCHU и индийская ONGC Videsh Limited.
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