Украина за год более чем вдвое сократила импорт нефти

Украина в 2013 году сократила импорт нефти по сравнению с 2012 годом в 2,3 раза - до 659,1 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти в декабре прошлого года сократился по сравнению с декабрем 2012 года в 16 раз – до 3 тыс. тонн. Поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины за 2013 год сократились по сравнению с 2012 годом на 18,5% - до 3,271 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, производство бензина в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 40,6% - до 971 тыс. тонн.