В "Газпроме" рассчитывают на увеличение Украиной закупок газа

Российский газовый монополист «Газпром» рассчитывает, что снижение цены на газ для Украины не повредит компании, так как это должно привести к увеличению закупок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Снижение цены связано с обязательствами Украины по отбору минимальных годовых контрактных количеств, и в сумме выручка «Газпрома» не должны пострадать», - сказал Медведев.

При этом он отметил, что в условиях сложного экономического положения сложно взимать с украинской стороны штраф за недобор газа.

«Конечно, можно выставлять штрафные санкции за неотобранный газ, и они выставлены, но когда страна находилась на грани финансового коллапса, взимание этих штрафных санкций становится непростым делом», - сказал он.

Читайте такжеМедведев: Украина не приступила к погашению долга за газКак сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года в Москве в ходе заседания межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров.

24 января министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина планирует в 2014 году импортировать максимум 35 млрд кубометров газа, несмотря на то, что российская сторона уже потребовала увеличения закупки газа до 40 млрд кубометров в текущем году.

По информации Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

В январе 2009 года Украина и Россия подписали 10-летний контракт, по которому Киев обязан ежегодно закупать у российского газового монополиста «Газпром» свыше 50 миллиардов кубометров газа. Несмотря на наличие серьезных санкций за недобор, Киев игнорирует выполнение этого пункта, ссылаясь на чрезмерную цену топлива.

Подписанию контракта предшествовали несколько недель полного прекращения подачи «Газпромом» газа для Украины и транзита российского газа европейским потребителям.

В 2011 году экс-премьер Тимошенко получила семилетний тюремный срок за превышение полномочий при заключении этого контракта.

«Газпром» выставил НАК «Нафтогаз Украины» счет на 7 млрд долл. за газ, который Украина не закупала в 2012 году.