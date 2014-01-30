Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне публикации данных по запасам в США и статистике по активности в промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов, пишет "Прайм".

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.29 мск снизилась на 0,03% - до 107,82 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,18% и составила 97,54 доллара за баррель.

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По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю увеличились на 6,4 миллиона баррелей - до 357,6 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы нефти вырастут на 2,34 миллиона баррелей.

При этом общие запасы бензина сократились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,3%, и составили 234,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 4,6 миллиона баррелей, или на 3,8% - до 116,2 миллиона баррелей.

"Болший, чем ожидалось, спрос на нефтепродукты придал рынку тенденцию к повышению", - полагает аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн (Phil Flynn), которого цитирует агентство Рейтер.

Согласно итоговой оценке HSBC, индекс деловой активности в промышленности Китая снизился в январе до 49,5 пункта с 50,5 пункта в декабре. Аналитики ожидали снижения до уровня первоначальной оценки в 49,6 пункта.